Napoli, summit a Castel di Sangro: Osimhen al Galatasaray, affondo per Miretti e pressing su Juanlu

Il Napoli entra nella fase decisiva della preparazione estiva e del mercato. Come riportato da Fabio Mandarini, inviato a Castel di Sangro per il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è tenuto un summit tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il ds Giovanni Manna presso l’Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale del ritiro. Un incontro fondamentale per fare il punto dopo i primi innesti e definire le ultime mosse per completare una rosa che affronterà campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia Saudita.

Dopo sei acquisti funzionali, i lavori sono tutt’altro che conclusi. Come evidenziato ancora da Mandarini sul Corriere dello Sport, restano da definire gli interventi sulla corsia sinistra offensiva, a centrocampo e nel ruolo di vice Di Lorenzo. L’ipotesi Ndoye è sfumata, ma il club è pronto ad accelerare su altri fronti.

A centrocampo, Manna punta forte su Fabio Miretti, centrocampista della Juventus classe 2003. Il direttore sportivo lo conosce bene dai tempi della Next Gen e lo considera il profilo ideale: giovane, duttile e utile anche nella compilazione delle liste UEFA. C’è già intesa con l’entourage del giocatore, ma resta da trattare con la Juve, che lo valuta 14-15 milioni. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i prossimi giorni saranno cruciali per l’affondo finale.

Sulla fascia destra, si lavora all’uscita di Alessandro Zanoli, in trattativa col Bologna (prestito con obbligo di riscatto). L’operazione, se chiusa, sbloccherebbe l’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia, già d’accordo con il Napoli. Il club spagnolo chiede 17 milioni più bonus e una percentuale sulla rivendita, ma gli azzurri non intendono andare oltre quella soglia. Juanlu, intanto, prosegue la preparazione con Almeyda, in attesa che la trattativa si sblocchi.

In attacco, ieri al Patini si è visto Spinazzola provato più alto a sinistra, ma la dirigenza continua a monitorare il mercato inglese: sul taccuino restano Raheem Sterling (Chelsea) e Jack Grealish (City), entrambi in uscita. Nel frattempo, il Torino ha messo nel mirino Giovanni Simeone.

Capitolo Osimhen: come confermato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano è sbarcato ieri sera a Istanbul per firmare con il Galatasaray. Con lui, la compagna Stef e la figlia, tutti con la maglia del club turco. Grande accoglienza all’aeroporto Atatürk, dove ha dichiarato: «Sono tornato nel posto che amo». Il Napoli incasserà 75 milioni di euro dalla cessione.