Napoli su Gabri Veiga: affondo decisivo, De Laurentiis ha un alleato

Il Napoli vuole acquistare il cartellino di Gabri Veiga, Aurelio De Laurentiis offre 35 milioni di euro.

Calciomercato Napoli ultime notizie – È sempre più pressante l’interesse della SSCN per Gabri Veiga, centrocampista di proprietà del Celta Vigo. Il giocatore può essere l’erede di Piotr Zielinski pronto a trasferirsi in Saudi Pro League. Lega araba in cui non giocherà Osimhen, come ha espressamente riferito Aurelio De Laurentiis blindando il suo attaccante che ha ancora 2 anni di contratto.

De Laurentiis vuole Gabri Veiga al Napoli

L’affare Veiga si può fare anche senza il trasferimento di Zielinski, quindi la trattativa va avanti spedita e non c’è bisogno che arrivi materialmente la cessione del polacco. Il Napoli non ha bisogno di incassare per acquistare, anche perché ha ancora un tesoretto dovuto alla cessione di Kim a circa 60 milioni di euro.

L’idea di De Laurentiis di portare Gabri Veiga al Napoli è forte, con il presidente del Napoli pronto a rilanciare la prima offerta fatta al Celta Vigo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli può permettersi di rilanciare in tranquillità: è partito da ventotto milioni di euro, si è già spinto a trenta, ha saputo direttamente dal Celta che esiste il desiderio di concludere, pure per accontentare il fantasista, ma viene richiesto un ulteriore sforzo. Quaranta milioni di euro vengono ritenuti un prezzo lievemente esagerato, Adl sembra intenzionato a toccare (al massimo), quota trentacinque – e sarebbero trenta più bonus – e però intanto ha incassato il sì del ragazzo, ne ha colto l’entusiasmo per poter vivere la Champions ed ha intuito che un indizio stavolta può essere la prova

sufficiente per andare all’assalto“.