Cessione Zielinski: il Napoli incassa una cifra record, De Laurentiis vince ancora

Piotr Zielinski pronto a trasferirsi all’Al Ahli in Saudi Pro League, il Napoli vuole sostituire il polacco con Gabri Veiga del Celta Vigo.

Calciomercato Napoli tutte le notizie – Piotr Zielinski è sempre più lontano da Napoli. L’Al Ahli offre un contratto da 15 milioni di euro a stagione che diventa ovviamente una tentazione importante per il giocatore. Il polacco a Napoli si sarebbe dovuto ridurre lo stipendio scendendo a circa 3 milioni di euro a stagione, mentre in Arabia andrebbe cinque volte quanto offerto dalla SSCN.

Soldi che nessun club può pareggiare. A 29 anni Zielinski è pronto a trasferirsi in Saudi Pro League. La cessione è vicinissima alla chiusura come segnala anche Repubblica: “Gli innesti non sono finiti. Il centrocampo cambierà ancora volto. L’addio di Zielinski all’Al Ahli si sta avvicinando: gli arabi accontenteranno il Napoli e rilanceranno ancora per superare la quotazione di 30 milioni di euro“.

Il trasferimento di Zielinski all’Al Ahli per 30 milioni di euro è sicuramente un’altra vittoria di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli riesce a vendere un giocatore al suo ultimo anno di contratto per una cifra enorme rispetto a quella che poteva offrire qualsiasi altro club europeo. In pratica una plusvalenza totale, visto che il cartellino di Zielinski è stato ampiamente ammortizzato.