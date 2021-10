Napoli, squalificato Spalletti dal giudice sportivo, scatta pure l’ammenda

Luciano Spalletti è stato squalificato dal giudice sportivo dopo il rosso sventolato dall’arbitro Massa alla fine di Roma-Napoli. A nulla è servito il chiarimento negli spogliatoi con l’arbitro, a niente sono serviti gli audio in cui si capisce chiaramente che l’applauso di Spalletti a Massa non è ironico. Squalificato anche Josè Mourinho sempre in Roma-Napoli. Un turno di squalifica anche per Simone Inzaghi dell’Inter e per Gian Piero Gasperini che aveva contestato pesantemente l’arbitro per il cartellino rosso. Il giudice sportivo ha squalificato Spalletti ma gli ha inferto anche un’ammenda di 5 mila euro, un ulteriore beffa dopo il danno di non poter sedere in panchina nella prossima sfida Napoli-Bologna. La sfida valida per la decima giornata di Serie A si giocherà giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20.45. Intanto in giornata è arrivata anche la decisione del giudice sportivo sui cori contro Napoli e Osimhen.

Spalletti squalificato: le motivazioni del Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SPALLETTI Luciano (Napoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose.

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 46° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

C’è chi ha ritenuto giusta l’espulsione di Spalletti, anche se la versione del tecnico è totalmente diversa da quanto è apparso in video. Spalletti si è sorpreso del cartellino rosso sventolato da Massa che durante la gara ha commesso più errori. Massa non ha espulso Abraham per doppio giallo e manca anche un rigore su Anguissa.