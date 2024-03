Napoli, spunta il nome di Ismajli dell’Empoli per la difesa: “Contatti con l’agente”

Dalla voce raccolta dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe avviato i primi contatti con l’agente di Ardjan Ismajli, difensore albanese dell’Empoli, per rinforzare il reparto arretrato.

CALCIO NAPOLI – Secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe muovendo i primi passi per rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il nome caldo sarebbe quello di Ardjan Ismajli, centrale albanese classe ’96 dell’Empoli.

Ismajli -Napoli: contatti avviati con l’agente

“Una vocina primaverile sussurra che Serxhio Mezi, manager di Ardjan Ismajli dell’Empoli, abbia avuto contatti diretti con Castel Volturno per chiudere l’affare”, si legge sul quotidiano. Segnale che la dirigenza azzurra avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del calciatore.

La necessità di un difensore esperto

Nonostante la fiducia in Natan, il brasiliano non sembra ancora pronto per raccogliere l’eredità di Kim Min-jae nella prossima stagione. Da qui la necessità del Napoli di acquistare un nuovo difensore di esperienza per la rosa a disposizione di Spalletti o dell’eventuale nuovo allenatore.

L’identikit di Ismajli

Ismajli risponde perfettamente all’identikit ricercato dagli azzurri. Centrale fisico e arcigno, l’albanese si è affermato come uno dei migliori prospetti del campionato di Serie A in questa stagione con la maglia dell’Empoli. A soli 26 anni ha già acquisito esperienza e personalità.

Il “modello Empoli” ancora protagonista

Non è un caso che il Napoli abbia puntato gli occhi sul club toscano. I buoni rapporti tra le due società e la capacità dell’Empoli di sfornare talenti affidabili rendono Ismajli un candidato più che credibile per gli azzurri. Soprattutto considerando il possibile arrivo di Pietro Accardi come nuovo ds.

In attesa di sviluppi

Al momento si tratta solo di voci di mercato, ma i presunti contatti con l’entourage di Ismajli confermano la ricerca da parte del Napoli di un nuovo difensore di esperienza da inserire in rosa al termine di questa stagione travagliata.