Napoli, sprint per Hojlund: accordo vicino, visite già nelle prossime ore

Il Napoli vede il traguardo. Rasmus Hojlund è sempre più vicino a vestire l’azzurro: l’attaccante danese dello United potrebbe sbarcare in città già oggi, se arriverà anche l’ok definitivo del padre Anders e degli agenti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ieri è stata una giornata estenuante, trascorsa interamente in un hotel di Chiaia con vista sul Golfo, tra documenti, numeri e orologi che scandivano il conto alla rovescia verso la chiusura del mercato.

Un’operazione necessaria per il club, soprattutto dopo l’infortunio di Lukaku che ha lasciato un vuoto pesante in attacco. La dirigenza, con De Laurentiis, il ds Manna e l’intermediario Fabio Algeri, ha trattato a lungo con il Manchester United per definire la formula: prestito oneroso da 5 milioni e riscatto obbligatorio a 40, condizionato alla qualificazione alla prossima Champions. Al club inglese andrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Hojlund firmerà un contratto di cinque anni più opzione.

Non sono mancati momenti di tensione. Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda l’inserimento del Lipsia e le difficoltà legate alle commissioni, tanto che in un passaggio critico si è persino riacceso un contatto con la Roma per Dovbyk. Ma la volontà del giocatore è stata decisiva: «Hojlund ha voluto il Napoli e il ritorno in Serie A sin dalle prime battute», sottolinea ancora il Corriere dello Sport. Ora l’obiettivo è completare le visite mediche a Roma già nelle prossime ore, evitando di arrivare all’ultimo giorno di mercato.

Intanto ieri sera a Capodichino è atterrato Elif Elmas, pronto al ritorno dopo quasi seicento giorni. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il macedone svolgerà oggi le visite mediche e tornerà subito a disposizione di Conte. Il centrocampista arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni più 2,5 di bonus. Dopo la sosta tornerà in campo per ritrovare i compagni dello scudetto.

Capitolo uscite: Zanoli è vicino all’Udinese. Il terzino destro lascerà spazio a Mazzocchi, destinato a completare anche in questa stagione la corsia con capitan Di Lorenzo.