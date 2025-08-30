Napoli, contrordine: Decibel Bellini potrebbe esserci al Maradona
NAPOLI – Daniele “Decibel” Bellini, voce storica del Maradona, questa sera potrebbe essere regolarmente al suo posto a bordocampo per la prima casalinga del Napoli contro il Cagliari. Dopo giorni di tensioni, le parti stanno infatti cercando di ricucire lo strappo che aveva portato a un improvviso cambio di rotta nella gestione dell’intrattenimento allo stadio.
Come ricordato dal Corriere dello Sport, giovedì il club azzurro aveva annunciato una nuova partnership con i Golden Boys, società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, in arte Geolier, per la direzione artistica delle partite interne. Tuttavia, lo stesso artista napoletano, con una storia pubblicata nella notte tra giovedì e venerdì su Instagram, aveva annunciato l’interruzione della collaborazione con la società partenopea «dopo aver chiesto la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker».
Nella comunicazione ufficiale erano stati presentati come protagonisti della serata Enrico Maria in consolle e Timo Suarez come speaker. Ora però, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si sta provando a riportare la serenità attorno al ruolo di Bellini per ritrovarsi tutti insieme stasera al Maradona.
Un possibile lieto fine per una vicenda che negli ultimi giorni aveva agitato i tifosi e i social, affezionati alla voce che da anni accompagna le partite casalinghe del Napoli.