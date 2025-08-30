30 Agosto 2025

Napoli, contrordine: Decibel Bellini potrebbe esserci al Maradona

redazione 30 Agosto 2025
decibel bellini

NAPOLI – Daniele “Decibel” Bellini, voce storica del Maradona, questa sera potrebbe essere regolarmente al suo posto a bordocampo per la prima casalinga del Napoli contro il Cagliari. Dopo giorni di tensioni, le parti stanno infatti cercando di ricucire lo strappo che aveva portato a un improvviso cambio di rotta nella gestione dell’intrattenimento allo stadio.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, giovedì il club azzurro aveva annunciato una nuova partnership con i Golden Boys, società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, in arte Geolier, per la direzione artistica delle partite interne. Tuttavia, lo stesso artista napoletano, con una storia pubblicata nella notte tra giovedì e venerdì su Instagram, aveva annunciato l’interruzione della collaborazione con la società partenopea «dopo aver chiesto la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker».

Nella comunicazione ufficiale erano stati presentati come protagonisti della serata Enrico Maria in consolle e Timo Suarez come speaker. Ora però, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si sta provando a riportare la serenità attorno al ruolo di Bellini per ritrovarsi tutti insieme stasera al Maradona.

Un possibile lieto fine per una vicenda che negli ultimi giorni aveva agitato i tifosi e i social, affezionati alla voce che da anni accompagna le partite casalinghe del Napoli.

Altro

Screenshot 2025-08-30 072907

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

redazione 30 Agosto 2025
SKY, Di Marzio: Elmas-Lipsia, accordo vicino: al Napoli 25 milioni

Gazzetta dello Sport: “Elmas il ritorno”

redazione 28 Agosto 2025
giordano napoli juve

Giordano: «Hojlund scelta perfetta per il Napoli. Con Lukaku sarà un attacco mostruoso»

redazione 27 Agosto 2025
Screenshot 2025-08-26 082046

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund ha detto sì”

redazione 26 Agosto 2025
de bruyne-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne già leader: sacrificio, classe e il marchio del campione”

redazione 25 Agosto 2025
Manna lavora per Gennaio: Due rinforzi nel mirino per il Napoli

Corriere dello Sport: “Un colpo in stile Aurelio”

redazione 25 Agosto 2025

Ultimissime

Screenshot 2025-08-30 072907

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

redazione 30 Agosto 2025
decibel bellini

Napoli, contrordine: Decibel Bellini potrebbe esserci al Maradona

redazione 30 Agosto 2025
261c4b0edf

Napoli, sprint per Hojlund: accordo vicino, visite già nelle prossime ore

redazione 30 Agosto 2025
Napoli

A Napoli l’estate non finisce mai: arriva l’evento più atteso di settembre | Tra arte, storia e cultura

Marco Fanfani 29 Agosto 2025
Hamilton Leclerc

Hamilton e Leclerc convocati a Maranello: grosse novità dopo il GP d’Olanda | Tifosi Ferrari sulle spine

Marco Fanfani 29 Agosto 2025