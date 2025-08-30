Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

30 Agosto 2025

redazione 30 Agosto 2025
Alex Meret parte ancora in vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic nella corsa alla maglia da titolare tra i pali. Lo stesso Antonio Conte, in conferenza stampa, ha sorriso e scherzato sul tema, alimentando qualche dubbio ma lasciando intendere che la scelta per l’esordio casalingo contro il Cagliari ricadrà ancora sull’azzurro. «Ci sta – ha detto il tecnico – e ci sta che inizi chi c’era già in campo il 23 maggio, giorno della passerella scudetto».

Per Meret sarebbe la seconda consecutiva, dopo la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una conferma che rafforza la sua posizione in un duello che accompagnerà i primi mesi della stagione.

Il centrocampo delle certezze

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte non intende toccare la formula del suo poker di centrocampo. Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay partiranno tutti dall’inizio, con un sistema elastico che può assumere le sembianze di un 4-3-3 o di un 4-1-4-1. McT agirà largo a sinistra, con continue rotazioni, mentre Politano presidierà la fascia destra, pronto ad abbassarsi nella linea difensiva a cinque nelle fasi di non possesso.

Le novità in difesa

L’unico cambiamento rispetto al debutto contro il Sassuolo riguarda la corsia sinistra. Spinazzola dovrebbe partire titolare al posto di Olivera. Al centro conferma per la coppia Juan Jesus-Rrahmani, mentre Buongiorno (in fase di recupero) e Beukema si accomoderanno in panchina.

Davanti Lucca

In attacco, nessuna sorpresa: sarà ancora Lorenzo Lucca a guidare il reparto offensivo, riferimento centrale di un Napoli che Conte vuole solido, compatto e pronto a sfruttare l’entusiasmo del “Maradona” per iniziare con il piede giusto anche in casa.

