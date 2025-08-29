Napoli, Conte: «Col Cagliari serve cattiveria. Nun scordamoce ’u passat»
Dopo l’esordio vincente contro il Sassuolo, il Napoli è pronto a tornare al “Maradona” per la prima partita stagionale in casa. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, affronteranno domani il Cagliari nella seconda giornata di Serie A.
La Champions e il campionato
In conferenza stampa, Antonio Conte ha esordito commentando il sorteggio di Champions League: «Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione, è la massima competizione a cui una squadra può partecipare. C’è entusiasmo e voglia, ma anche umiltà: dobbiamo imparare dai maestri di questa competizione, per poterli un giorno superare. Ora siamo concentrati sul campionato. Il nostro focus è sul Cagliari».
Poi lo sguardo al torneo italiano: «Sarà un campionato molto difficile, ci sarà grande equilibrio. Vedo sette o otto squadre molto attrezzate, ci sarà da lavorare».
Il Maradona e i tifosi
Alla vigilia del ritorno al “Maradona”, Conte ha sottolineato il valore della spinta del pubblico: «Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi con i tifosi, dopo la festa scudetto. Momenti di grande gioia e felicità estrema per tutto l’ambiente. Ci ritroviamo tutti allo stadio e dobbiamo farlo con la stessa voglia e determinazione. Importante sarà che il connubio tra i tifosi e la squadra continui a esserci, perché quello sarà il dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce ’u passat, come si dice. Domani ritorniamo nel nostro stadio e mi aspetto unione e unità d’intenti».
La sfida col Cagliari
Sull’attesa per la partita, Conte ha spiegato: «Mi aspetto la giusta concentrazione, quella cattiveria che ci abbiamo messo lo scorso 23 maggio. Eravamo una squadra entrata in campo sapendo cosa fare. Domani arriverà un Cagliari che vorrà confermare quanto di buono fatto con la Fiorentina. Se pensiamo di essere il Napoli con lo scudetto sulla maglia, commettiamo un errore. Se andiamo con la giusta determinazione, cercheremo di fare un’ottima prestazione».
La porta e Buongiorno
Interrogato sul ballottaggio in porta, Conte non ha sciolto i dubbi: «Col portiere dovrete aspettare… Loro sanno benissimo chi inizierà domani. Quest’anno siamo più strutturati in porta e siamo contenti».
Infine, aggiornamento su Buongiorno: «Ha fatto dei passi importanti sulla via del recupero. Ha subito un’operazione, ora lo vedo più sciolto in allenamento. Si sta avvicinando al rientro».