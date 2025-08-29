Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund ad un passo: accordo con lo United ai dettagli. Elmas torna in azzurro”
Sono ore decisive per l’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna hanno trascorso la giornata di ieri in contatto costante con il Manchester United e con gli agenti dell’attaccante danese per definire l’operazione. L’accordo è ormai ai dettagli: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 40, che diventerà obbligo in caso di qualificazione in Champions, più un 10% sulla futura rivendita.
Il Corriere dello Sport sottolinea come la nottata di trattative abbia contribuito ad avvicinare la fumata bianca. Antonio Conte attende con ansia il suo nuovo centravanti: Hojlund è pronto a volare oggi stesso in Italia per le visite mediche a Villa Stuart e la firma sul contratto quinquennale, con opzione per un’ulteriore stagione. Il giocatore, fuori dal progetto tecnico dello United, aveva già scelto Napoli da giorni dopo i contatti diretti con Conte.
Classe 2003, ex Atalanta, Hojlund vanta già nove reti in Serie A prima del trasferimento a Manchester, dove ha vissuto due anni difficili ma con 26 gol all’attivo. Come rimarca Tarantino sul Corriere dello Sport, il danese rappresenta un profilo diverso da Lucca: più rapido, verticale, letale negli inserimenti e nell’attacco al primo palo. Un acquisto pensato per blindare il presente e garantire prospettive future, anche in vista del ritorno in Champions League.
Non solo Hojlund. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso anche per Eljif Elmas, che torna dopo l’esperienza al Lipsia. Prestito da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 17: l’ex centrocampista azzurro è atteso oggi in città per le visite mediche. A 25 anni, Elmas sarà il jolly tattico a disposizione di Conte, capace di giocare sia da esterno che da mezzala.
Tarantino ricorda sul Corriere dello Sport che il macedone, già protagonista dello scudetto con Spalletti, aveva messo in stand-by ogni altra proposta pur di tornare a Napoli. La sua famiglia non aveva mai abbandonato la città, segno del legame speciale con l’ambiente.
Sul fronte uscite, restano possibili movimenti: Zanoli è nel mirino dell’Udinese, mentre Mazzocchi appare destinato a restare come vice Di Lorenzo.