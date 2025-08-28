Napoli, Decibel Bellini lascia il microfono del Maradona: Geolier curerà l’intrattenimento allo stadio

La voce storica del Diego Armando Maradona, Daniele “Decibel” Bellini, non sarà più lo speaker ufficiale delle partite casalinghe del Napoli. Dopo anni al microfono, durante i quali ha scandito alcune delle serate più memorabili dell’era De Laurentiis, il club ha ufficializzato l’addio con un comunicato, ringraziando Bellini «per aver contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club».

La novità: l’intrattenimento firmato Golden Boys

Contestualmente, la SSC Napoli ha annunciato una nuova collaborazione con Golden Boys, la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), attiva nel settore musicale e degli eventi. L’artista napoletano aveva già lavorato con il club realizzando la colonna sonora del docufilm “Sarò con te” ed era stato protagonista delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Il debutto il 30 agosto in Napoli-Cagliari

Il primo appuntamento della nuova gestione è previsto per sabato 30 agosto in occasione della sfida di campionato tra Napoli e Cagliari al Maradona: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Durante la stagione si alterneranno diversi ospiti e artisti, con l’obiettivo di animare il pre-partita e rendere l’esperienza allo stadio più coinvolgente.

Un cambio di passo, dunque, per l’intrattenimento allo stadio: il Napoli saluta la storica voce di Decibel Bellini e apre le porte alla creatività di Geolier e del suo team.