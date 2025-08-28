Gazzetta dello Sport: “Elmas il ritorno”
Un giorno in più di trattative, un passo in meno verso la chiusura definitiva. Ma non è tempo di allarmismi. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha ancora chiuso l’operazione Hojlund con il Manchester United, ma i dialoghi restano vivi. Il nodo riguarda l’obbligo di riscatto: gli inglesi lo vorrebbero praticamente certo, mentre il club azzurro insiste per vincolarlo a più condizioni, tra cui il numero di presenze. Un intoppo che ha rallentato la corsa, senza però metterne in discussione l’esito.
La vera novità, spiega D’Angelo del Corriere dello Sport, arriva dalla Germania: il ritorno di Eljif Elmas a Napoli è ormai a un passo. L’accordo con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto è stato praticamente trovato, restano soltanto da definire alcuni bonus legati ai risultati sportivi. Per il resto, il via libera potrebbe arrivare già oggi, con visite mediche in programma nelle prossime ore e la possibilità di rivedere il macedone al “Maradona” sabato sera.
Il legame tra Elmas e Napoli non si è mai spezzato. Come ricorda ancora la Gazzetta dello Sport attraverso la firma di Vincenzo D’Angelo, il centrocampista aveva lasciato nel dicembre 2023 per trovare maggiore continuità, ma il suo cuore è rimasto in azzurro: sui social non ha mai cambiato l’immagine del profilo che lo ritrae mentre bacia la Coppa dello Scudetto.
Conte lo aspetta a braccia aperte, consapevole del valore del macedone: «Un uomo di qualità, capace di fare la differenza anche dalla panchina», sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, ricordando come Elmas fosse stato spesso vice-Kvaratskhelia o alternativa a Zielinski. Ora il tecnico punta a utilizzarlo come risorsa preziosa per dare profondità e soluzioni in più alla rosa.
Se per Hojlund la trattativa con lo United richiederà ancora tempo, il ritorno di Elmas rappresenta il colpo più vicino: Napoli è pronto a riabbracciare il suo jolly.