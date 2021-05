“Spalletti o Simone Inzaghi al Napoli“. Queste le parole dell’esperto di calciomercato di RAI Sport, Ciro Venerato. il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha raccontato in particolare le ultime voci sul futuro allennatore del calcio Napoli:

“Spalletti è in cima alle preferenze del Napoli, ma ad oggi non c’è nessuna firma o decisione ufficiale. Tuttavia sono 5-6 giorni ci arrivano conferme su colloqui importanti tra Luciano e il Napoli. Conoscendo ADL, all’ultimo momento può cambiare idea come fatto in passato con Gasperini. Se il Napoli non andasse in Champions, bisognerà capire se Luciano accetterà lo stesso”.

Venerato ha poi aggiunto: “De Laurentiis ha fatto sapere ai suoi collaboratori che in caso di EL non intende spendere più di 2 milioni per l’allenatore. Spalletti chiede almeno 4 milioni. Lui accetterebbe Napoli anche senza Champions purché si faccia un progetto competitivo. Escludo permanenza di Gattuso. Il coniglio dal cilindro può essere anche Simone Inzaghi“.