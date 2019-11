Napoli-Salisburgo, formazioni ufficiali. Ancelotti rinuncia a Milik e lancia il tridente dei piccoletti: Lozano, Insigne e Mertens

Sorprese nelle formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo. Gli azzurri di Ancelotti vogliono mettersi alle spalle la crisi e centrare la qualificazione matematica agli ottavi di Champions League.

Carlo Ancelotti rinuncia a Milik dal primo minuto e lancia il tridente dei piccoletti con Lozano, Insigne e Mertens.

Il tecnico del Napoli prima della gara ha pubblicato un tweet con il quale ribadiva la fiducia verso i propri giocatori. Un modo per caricare l’ambiente e aumentare la concentrazione per una gara che ha il sapore di spartiacque per il futuro del Napoli.

Nessuna novità di rilievo nella formazione degli austriaci che non rinunciano all’ariete Haaland, uomo mercato e bomber in Champions.

Piena fiducia nei miei giocatori e nei nostri fan per la nostra sfida Champions. #ForzaNapoliSempre Complete confidence in my players and our Fans for our Champions League challenge #UCL pic.twitter.com/7kkE3Gw78C — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 4, 2019

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

SALISBURGO (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland.

Napoli-Salisburgo, dove vederla in tv

Napoli-Salisburgo si giocherà alle 21 verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite), Sky Sport 253 (satellite) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).