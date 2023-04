Napoli-Salernitana, De Laurentiis al Maradona: Svelata la sorpresa segreta del patron

Napoli-Salernitana, Aurelio De Laurentiis, è pronto a celebrare il possibile trionfo in Serie A con una grande sorpresa per tutti.

Napoli-Salernitana, sfida clou del 32° turno di Serie A, vede gli Azzurri in cerca della vittoria per conquistare il titolo di campioni d’Italia, con il permesso della Lazio.

Alla partita, che si terrà allo stadio Diego Armando Maradona, sarà presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in compagnia di ospiti speciali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, le famiglie dei calciatori, incluso l’allenatore Luciano Spalletti, saranno presenti allo stadio per sostenere la squadra. De Laurentiis, tornato dagli Stati Uniti per assistere alla partita, sarà circondato dai suoi amici di sempre, tra cui Amedeo Acquavia, Costanzo Pecci e Giancarlo Carriero, fedelissimi tifosi del Napoli.

In previsione di una possibile vittoria, De Laurentiis ha dichiarato che la festa si terrà all’interno dello stadio per motivi di ordine pubblico. Ma quali sono i piani del patron del club campano? Il Mattino svela i dettagli:

in caso di trionfo, scatterà una festa segretamente organizzata da De Laurentiis, con uno spettacolo pirotecnico e la partecipazione dei giocatori in campo. L’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn, come disposto dalla Lega Serie A.

I calciatori sfileranno davanti ai tifosi napoletani presenti al Maradona, per poi spostarsi negli spogliatoi, dove continueranno i festeggiamenti.