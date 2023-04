Inter-Lazio: le formazioni ufficiali, Correa titolare, c’è Immobile

Inter-Lazio le formazioni ufficiali di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, c’è Correa al posto di Lautaro. Ritorna Immobile.

La sfida tra Inter e Lazio deciderà anche le sorte del matematico scudetto del Napoli. Qualora la Lazio non dovesse riuscire a fare risultato pieno contro i nerazzurri, allora il Napoli vincendo con la Salernitana sarebbe matematicamente Campione d’Italia.

Ecco perché il Napoli in albergo a Pozzuoli guarderà almeno una parte della partita, che potrà essere seguita anche con gli smartphone dai giocatori.

Inter-Lazio le formazioni

L’Inter deve assolutamente vincere per agganciare a 57 punti Milan e Roma. Anche la Lazio è costretta alla vittoria se non vuole vedere un ritorno di Juventus, Milan, Roma, ma anche dell’Atalanta che si sta rilanciando in chiave Champions League.

Nella formazione dell’Inter c’è comunque un po’ di turnover con Correa titolare

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

Nella Lazio ritorna Immobile titolare e questa è sicuramente un’ottima notizia per mister Sarri che ha a disposizione i ‘titolarissimi’.