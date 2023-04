Inter-Lazio: lo scudetto in albergo, i calciatori del Napoli incollati alla tv, ecco dove la vedranno

Inter-Lazio sarà seguita dai calciatori del Napoli, interessati al match: in caso di mancata vittoria di Sarri avranno il match point scudetto.

Il Napoli prima della sfida con la Salernitana si trova in ritiro all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, proprio da ritiro vedranno buona parte della sfida tra Inter e Lazio, che interessa particolarmente gli azzurri. La seguiranno durante il pranzo e gli ultimi preparativi.

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Un primo pezzo di scudetto può arrivare in albergo: sarebbe, per certi versi, il riscatto del 2018. Perché il primo tempo di Inter-Lazio, Di Lorenzo e tutti gli altri lo vedranno tutti assieme nella salone dell’hotel Gli Dei di Pozzuoli, che stamane li ha accolti per il pre-ritiro. Un gigantesco monitor per seguire la squadra del comandante Sarri che affronta l’Inter: se non vince, gara con la Salernitana può regalare la gloria eterna. E pensare che cinque anni fa esatti, in un albergo di Firenze il Napoli di Sarri vide svanire il sogno-scudetto”.

Una parte dello scudetto il Napoli potrebbe vincerlo proprio in albergo, ma l’altra dovranno conquistarla sul campo.