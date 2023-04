Napoli-Salernitana: a Spalletti il primo match point, la formazione

Napoli-Salernitana può valere lo scudetto per la squadra di Spalletti, ma alle 12:30 si dovrà tifare Inter contro la Lazio.

Il Napoli oggi alle 15:00 gioca contro la Salernitana, partita molto contestata anche da Sousa per lo spostamento di orario. Slittamento deciso per questioni di ordine pubblico. La squadra azzurra, infatti, potrebbe festeggiare lo scudetto qualora la Lazio non dovesse fare risultato contro l’Inter ed il Napoli riuscisse a battere la Salernitana.

I tifosi granata stanno caricando la squadra, vogliono assolutamente rovinare la festa scudetto del Napoli, quantomeno rimandarla magari a giovedì prossimo contro l’Udinese.

La squadra di Spalletti potrebbe avere il primo match point per conquistare matematicamente il titolo in Serie A. Il tecnico azzurro se la giocherà con la formazione dei ‘titolarissimi’ ad esclusione di Mario Rui infortunato. Meret in porta con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.