Salernitana, Sousa: “Rinvio ci penalizza, ma ora battiamo il Napoli”

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Salernitana, il tecnico granata: “Rinvio partita ci penalizza“.

L’allenatore dei granata si lamenta per la decisione del Casms di posticipare Napoli-Salernitana per questioni di ordine pubblico: “Il presidente si è pronunciato, ci sono persone autorevoli che si sono espresse e va bene così. Io faccio l’allenatore e parlo della mia sfera di competenza. E’ logico che la preparazione è stata influenzata, solo giovedì abbiamo saputo la data della partita. Avremo un giorno in meno per preparare la partita con la Fiorentina, la pianificazione è cambiata ed è evidente. Ma dobbiamo essere bravi e andare oltre tutto questo“.

Sousa ha fatto sapere che Mazzocchi è recuperato e si è “allenato benissimo in settimana, è sempre disponibile a scendere in campo dal primo minuto. Lo sto vedendo molto bene, gli serve continuità negli allenamenti. Presto lo rivedremo titolare“.