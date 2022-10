Napoli Rock: l’Eruption di Osimhen a Roma e la Redemption Song di Juan Jesus

La settima puntata di Napoli Rock. Con la Roma è decisiva l’Eruption di Osimhen e la Redemption Song di Juan Jesus

Un lampo in una notte insidiosa. Un assolo alla Eddie Van Halen che illumina una serata che sembrava stregata ed invece, all’improvviso, intorno all’80’ diventa un blitz di quelli da grande squadra. Calza a pennello uno degli assoli più belli della storia della musica, quella Eruption che risponde ai cori sul Vesuvio della tifoseria della Roma per tutti gli oltre novanta minuti, così come confermato dai supporters partenopei presenti all’Olimpico.

Luciano Spalletti ne studia le fattezze qualche minuto prima quando fa entrare in campo Matteo Politano. Proprio lui il romano de Roma è il protagonista del gesto tecnico che spacca la partita. Il suo passaggio di prima lancia in contropiede Victor Osimhen. Chris Smalling è in vantaggio ma la Pantera mette il corpo davanti e pesca una conclusione di leggero effetto che lascia di stucco Rui Patricio. I Pantera si, “Revolution is my name” ed infatti la Rivoluzione di ieri sera porta il nome del nigeriano che ha recuperato nel migliore dei modi dall’infortunio ed ha fatto gioire milioni di napoletani nel Mondo.

Esce a mani vuote dal confronto Josè Mourinho che aveva preparato una strategia idonea a fermare il gioco avversarie, con gabbie create ad arte per quelle che sono le principali bocche di fuoco del Napoli. I tre velocisti Kvaratskhelia, Lozano ed Osimhen potrebbero essere tranquillamente i chitarristi di gruppi punk degli anni ‘70. Scatto veloce o riff alla Clash. “Should i stay o Should i go”: dovrei rimanere o andare? Ma andiamo!

José Mourinho in versione Yoko Ono con i Beatles

Josè Mourinho ieri ha rivestito i panni di Yoko Ono che da molti fans di Beatles viene ritenuta la colpevole dell’addio di John Lennon ai Fab Four. In tutti i modi lo Special One ha provato a rallentare la prima in classifica ma invano. Ed anche a fine partita con la frase “Il Napoli ha vinto senza meritare” ha confermato che avrebbe voluto tanto mettere i bastoni tra le ruote alla capolista.

P.S. Juan Jesus è quello che più di tutti sentiva questa partita perché era stato bollato come finito, bidone etc. Invece a Napoli si è ritrovato, si sente parte di un ambiente e merita la soddisfazione di ieri. Una persona buona, umile, un Bob Marley che ogni volta lo senti parlare o scrivere ti rendi conto del suo valore umano. Ieri sera non ci sono dubbi per lui: “Redemption Song” nella versione reggae giamaicana

Consigli per gli ascolti

1. Van Halen – Eruption

2. Pantera – Revolution is my name

3. The Clash – Should i stay or should i go

4. John Lennon e Yoko Ono – Oh my love

5. Bob Marley – Redemption Song<