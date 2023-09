Gazzetta – Napoli, rinnovo Osimhen, De Laurentiis deve affrettarsi corre un grande rischio

Il Napoli deve accelerare per il rinnovo di Osimhen, altrimenti nel 2024 Aurelio De Laurentiis corre un grosso rischio.

Notizie calcio Napoli. Il Napoli farebbe bene a muoversi in fretta per blindare il suo gioiello Victor Osimhen. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro deve accelerare per ottenere il rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano, in scadenza nel 2025.

Il motivo è presto detto: senza un prolungamento in tempi brevi, nell’estate 2024, a un anno dalla scadenza, il prezzo di Osimhen potrebbe abbassarsi sensibilmente. Un rischio che il Napoli non può permettersi di correre.

Osimhen è conteso dai top club europei, con inglesi e spagnoli in prima fila. De Laurentiis ha fatto capire che servono almeno 200 milioni per il cartellino. Ma la situazione contrattuale impone al Napoli di muoversi subito per il rinnovo ed eliminare il pericolo di una futura svalutazione del bomber nigeriano.

La priorità deve essere dunque il prolungamento dell’accordo, per togliere Osimhen dal mercato ed eliminare rischi e variabili. Il Napoli non può permettersi passi falsi sulla questione rinnovo.