Mario Rui Torna Titolare Contro il Genoa: C’entra Felipe Anderson

Mario Rui è pronto a tornare titolare nella partita contro il Genoa. Felipe Anderson potrebbe aver influenzato la decisione del tecnico Garcia.

CALCIO NAPOLI. Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio, Mario Rui è pronto a tornare in campo come titolare nella partita contro il Genoa. Questa sarà la sua prima titolarità nell’era Garcia, e sembra che un fattore chiave nella decisione del tecnico sia stato Felipe Anderson. Ecco cosa emerge da un recente articolo del Corriere dello Sport.

Mario Rui: Un Ritorno Atteso

Mario Rui è stato un punto fermo nella difesa del Napoli per tre anni, accumulando 201 presenze e guadagnandosi un rinnovo contrattuale fino al 2026. Tuttavia, un infortunio sul finale della scorsa stagione lo ha tenuto fuori dai giochi per un po’. Ora, sembra che il portoghese sia pronto a riprendersi il suo posto nella formazione titolare.

Il Fattore Felipe Anderson

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha messo in difficoltà la difesa del Napoli nella partita precedente alla sosta. In particolare, ha creato problemi sulla corsia dove di solito gioca Mario Rui. Questo potrebbe aver influenzato la decisione di Garcia di riportare Mario Rui in campo come titolare.

Olivera e la Nazionale: Un Altro Fattore?

Un altro elemento che potrebbe aver giocato un ruolo nella decisione è l’impegno di Olivera con la nazionale uruguaiana. I viaggi e gli impegni internazionali potrebbero aver pesato sulla sua forma fisica, rendendo Mario Rui una scelta più logica per la partita contro il Genoa.