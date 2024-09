Napoli, rush finale per i rinnovi: Kvaratskhelia e Meret sempre più vicini alla firma

Il Napoli è in trattativa avanzata per i rinnovi di Kvaratskhelia e Meret. Dettagli sui nuovi contratti e l’importanza per il progetto Conte.

Il Napoli è pronto a blindare i suoi gioielli. Dopo un’estate movimentata, il club partenopeo si appresta a mettere nero su bianco i rinnovi di due pedine fondamentali: Khvicha Kvaratskhelia e Alex Meret.

Kvaratskhelia, il diamante georgiano brilla d’azzurro

Il talento georgiano, autore di una stagione straordinaria, è al centro dei piani futuri del Napoli. Nonostante le sirene del PSG, respinte con fermezza da De Laurentiis, Kvaratskhelia sembra destinato a prolungare il suo legame con gli azzurri.

Il contratto attuale, in scadenza nel 2027, potrebbe essere esteso di ulteriori due anni. La trattativa è in corso, con l’agente Mamuka Jugeli che punta a un ingaggio da 7 milioni a stagione. Il Napoli, dal canto suo, offre una base di 5 milioni più bonus. La sensazione è che si possa trovare un punto d’incontro, con Kvaratskhelia pronto a diventare il fulcro del progetto Conte.

Meret, dalle incertezze alla consacrazione

Anche per Alex Meret si prospetta un futuro in azzurro. Il portiere, titolare sia nel Napoli che nella Nazionale di Spalletti, è in scadenza a giugno 2024. Le parti sono al lavoro per un rinnovo triennale, con un sostanzioso aumento rispetto all’attuale milione di euro a stagione.

La crescita di Meret, dalla panchina alla titolarità indiscussa, è stata esponenziale. Il Napoli vuole premiare questa maturazione e assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore per gli anni a venire.

Il Napoli guarda al futuro

Questi rinnovi rappresentano la volontà del Napoli di costruire un progetto a lungo termine. Dopo aver respinto gli assalti per Kvaratskhelia, il club dimostra di voler mantenere l’ossatura della squadra che ha incantato l’Italia e l’Europa.

Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la politica dei rinnovi assume un significato ancora più profondo. Il tecnico pugliese, noto per la sua meticolosità nella costruzione della rosa, ha dato il suo benestare a queste operazioni, vedendo in Kvaratskhelia e Meret due pilastri su cui fondare le ambizioni future del club.

Le trattative sono in fase avanzata e la fumata bianca potrebbe arrivare presto. Per Kvaratskhelia, si attende il suo ritorno dagli impegni con la nazionale georgiana in Nations League. Meret, invece, potrebbe apporre la sua firma già nelle prossime settimane.