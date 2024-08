Napoli rilancia per Lukaku: offerta migliorata al Chelsea

Il Napoli intensifica la trattativa per Romelu Lukaku: proposta di 30 milioni più bonus o percentuale sulla rivendita al Chelsea

Il Napoli fa sul serio per Romelu Lukaku. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club partenopeo ha alzato la posta per l’attaccante belga del Chelsea.

Di Marzio riporta sul suo sito i dettagli dell’offerta migliorata:

“Il Napoli continua a trattare per l’acquisto di Romelu Lukaku. Il club azzurro ha fatto una nuova offerta al Chelsea per il cartellino dell’attaccante belga: operazione a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più bonus o una percentuale sulla futura rivendita.”

La nuova proposta del Napoli segna un cambio di strategia rispetto alle scorse settimane. Di Marzio spiega:

“Rispetto alle scorse settimane, quindi, il Napoli ha migliorato la propria offerta, cambiando il tipo di formula e aggiungendo bonus o percentuale sulla rivendita.”

Questa mossa dimostra la determinazione del Napoli nell’assicurarsi Lukaku. Il giornalista aggiunge:

“In questo modo il club azzurro ha fatto vedere al Chelsea di voler andare oltre la soglia dei 30 milioni, starà poi alla squadra inglese scegliere quale delle due opzioni preferisca.”

Tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti da definire. Di Marzio precisa:

“I termini del pagamento saranno però parecchio lunghi. A oggi, infatti, il Napoli non ha la certezza della cessione di Victor Osimhen.”

Ora la palla passa al Chelsea. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, attende una risposta dal club inglese per capire se Lukaku potrà vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.