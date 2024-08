SKY UK – Lukaku-Napoli, ci siamo: accordo vicino col Chelsea per il trasferimento definitivo

Sky Sports UK: Napoli e Chelsea a un passo dall’intesa per Lukaku. L’attaccante belga pronto a raggiungere Conte in azzurro.

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l’affare Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’accordo con il Chelsea per il trasferimento definitivo dell’attaccante belga sarebbe ormai a portata di mano.

Kaveh Solhekol, capo dello sport di Sky Sports UK, ha condiviso un aggiornamento significativo su X:

“Chelsea e Napoli vicine a un accordo per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku in via definitiva. Progressi nei colloqui dopo la sconfitta del Napoli per 3-0 di domenica scorsa. Due squadre più vicine che mai a concludere un accordo a ‘portata di mano’.”

Il Napoli ha da tempo trovato l’intesa con Lukaku, che non vede l’ora di ricongiungersi con Antonio Conte. Il tecnico leccese ha sempre saputo valorizzare al meglio le qualità del centravanti belga.

La trattativa con il Chelsea, inizialmente più complicata, sembra ora in dirittura d’arrivo. Le parti hanno fatto progressi significativi nelle ultime ore, avvicinandosi a un accordo definitivo.

Per Lukaku, questo trasferimento rappresenterebbe l’opportunità di rimanere in Italia dopo l’esperienza alla Roma, con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta il suo valore, come già fatto con la maglia dell’Inter.

L’arrivo di Lukaku potrebbe dare linfa all’attacco del Napoli di Conte, aggiungendo potenza e esperienza al reparto offensivo azzurro.