21 Settembre 2025

Napoli, retroscena su Insigne: De Laurentiis disse no al ritorno

redazione 21 Settembre 2025
Il retroscena di Insigne sullo scudetto del Napoli e Spalletti

Lorenzo Insigne avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia del Napoli. A rivelarlo è Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, che ha anticipato il retroscena nel corso di un approfondimento che sarà proposto questa sera alla Domenica Sportiva.

Secondo quanto riportato da Venerato, l’ex capitano azzurro – svincolatosi dal Toronto FC e oggi ancora libero – aveva incontrato il ds Mauro Manna insieme al suo agente Andrea D’Amico a Milano. Insigne era persino disposto a firmare a condizioni molto favorevoli, dopo aver già incassato una buonuscita di circa 12 milioni di euro dal club canadese.

La trattativa, però, si è chiusa sul nascere per il netto rifiuto del presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha mai perdonato al giocatore quanto accadde ai tempi della gestione Ancelotti.

Il futuro dell’attaccante resta comunque aperto: come sottolineato da Venerato, la Lazio potrebbe rappresentare una nuova opportunità, con Maurizio Sarri che spinge per riabbracciare il suo ex pupillo.

Altro

Screenshot 2025-09-21 104653

Napoli–Pisa, 34 anni dopo: il giorno in cui Diego lasciò la 10 a Zola

redazione 21 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

Gazzetta dello Sport: “Nuovo Napoli. Conte cambia ancora”

redazione 20 Settembre 2025
a504fc6f5d

Politano, un leone all’Etihad: la sua notte tra sacrificio e cuore

redazione 19 Settembre 2025
91c8678822 (4)

Napoli, l’eleganza vola con Emporio Armani

redazione 18 Settembre 2025
Di Lorenzo e Mazzocchi - fonte LaPresse - Napolipiu

Di Lorenzo «A che livello è il Napoli?»

redazione 18 Settembre 2025
9ea9bb47fd

Beukema: «Haaland, bella sfida»

redazione 17 Settembre 2025

Ultimissime

Il retroscena di Insigne sullo scudetto del Napoli e Spalletti

Napoli, retroscena su Insigne: De Laurentiis disse no al ritorno

redazione 21 Settembre 2025
Ferrari

Aiuto, non mi sento bene: paura enorme in Ferrari | Il pilota stava svenendo durante il GP

Marco Fanfani 21 Settembre 2025
napoli-gettyimages-napolipiu.com (1)

Case dei napoletani infestate: c’è uno spirito che le possiede | Ecco cosa fare per tenerlo ‘buono’

Lorenzo Gulotta 21 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-21 104653

Napoli–Pisa, 34 anni dopo: il giorno in cui Diego lasciò la 10 a Zola

redazione 21 Settembre 2025
Coppa del Mondo

Annuncio ufficiale della FIFA: cambia la sede del Mondiale | Gli organizzatori si tirano indietro

Marco Fanfani 21 Settembre 2025