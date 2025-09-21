Napoli, retroscena su Insigne: De Laurentiis disse no al ritorno
Lorenzo Insigne avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia del Napoli. A rivelarlo è Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, che ha anticipato il retroscena nel corso di un approfondimento che sarà proposto questa sera alla Domenica Sportiva.
Secondo quanto riportato da Venerato, l’ex capitano azzurro – svincolatosi dal Toronto FC e oggi ancora libero – aveva incontrato il ds Mauro Manna insieme al suo agente Andrea D’Amico a Milano. Insigne era persino disposto a firmare a condizioni molto favorevoli, dopo aver già incassato una buonuscita di circa 12 milioni di euro dal club canadese.
La trattativa, però, si è chiusa sul nascere per il netto rifiuto del presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha mai perdonato al giocatore quanto accadde ai tempi della gestione Ancelotti.
Il futuro dell’attaccante resta comunque aperto: come sottolineato da Venerato, la Lazio potrebbe rappresentare una nuova opportunità, con Maurizio Sarri che spinge per riabbracciare il suo ex pupillo.