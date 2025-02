Napoli, Rastelli sul ko di Neres: “Possibile cambio modulo, ma il 4-3-3 sta funzionando”

L’ex attaccante del Napoli, Massimo Rastelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare le possibili soluzioni di Antonio Conte dopo l’infortunio di David Neres, in vista della delicata sfida contro la Lazio.

“Conte valuterà attentamente le opzioni a disposizione, considerando anche un possibile cambio di modulo per sopperire alle assenze. Di certo cercherà la soluzione migliore per ottenere il massimo risultato”, ha dichiarato Rastelli.

Uno dei possibili scenari tattici potrebbe essere l’impiego di Raspadori e Lukaku insieme in un sistema a due punte: “Si completerebbero molto bene. Raspadori è veloce, tecnico e sa attaccare la profondità, mentre Lukaku è abile nel proteggere palla, far salire la squadra e servire il compagno. Tuttavia, non credo che Conte stravolgerà il sistema di gioco. Il 4-3-3 sta dando risultati e lo stesso Raspadori può adattarsi al ruolo di Neres o Kvaratskhelia, pur con caratteristiche diverse. È un giocatore che si sacrifica, lavora per la squadra, è rapido nel breve e ha ottime qualità tecniche”.

Guardando alla gara contro la Lazio, Rastelli si aspetta un Napoli che manterrà l’identità offensiva: “Non penso che la squadra abbasserà il baricentro o rinuncerà alla pressione alta. Chiaramente, ci saranno momenti della partita in cui sarà necessario difendersi, anche perché la Lazio è in un ottimo stato di forma, gioca con grande libertà mentale e sta disputando un grandissimo campionato. Per vincere servirà una prestazione di alto livello”.