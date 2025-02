Corriere dello Sport: “Napoli, Conte torna al 3-5-2: Raspadori al fianco di Lukaku”

Nel momento di massima emergenza, Antonio Conte attinge dal suo passato e prepara un ritorno al 3-5-2 per la sfida di domani contro la Lazio. Come riportato da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, il tecnico è costretto a reinventare l’assetto tattico a causa delle numerose assenze, in particolare quella di Neres, oltre a Olivera e Spinazzola.

Raspadori-Lukaku, il nuovo tandem d’attacco

La novità principale riguarda l’attacco, dove Giacomo Raspadori affiancherà Romelu Lukaku, riproponendo in qualche modo la dinamica vista all’Inter con la coppia Lautaro-Rom. Un cambio significativo per il Napoli, che finora aveva utilizzato il 3-4-2-1 per favorire l’inserimento di McTominay e dare maggiore equilibrio alla squadra.

Raspadori sarà quindi il sostituto numerico di Neres, preferito a Okafor, ancora indietro fisicamente, e a Ngonge, più adatto a partire da destra. Per Jack sarà la terza presenza da titolare in campionato e la sesta stagionale, considerando anche la Coppa Italia. L’ultima volta dal primo minuto risale proprio alla sfida di coppa contro la Lazio, dove fu impiegato da mezzala.

La difesa a tre con Politano a sinistra

Oltre al cambiamento offensivo, ci saranno modifiche anche in difesa. Se il modulo a tre/cinque era stato già provato in estate e nelle prime giornate di campionato, gli interpreti saranno diversi rispetto all’inizio della stagione.

Davanti a Meret, la linea a tre sarà composta da Rrahmani, Buongiorno (che rientra) e Juan Jesus, ormai titolare fisso dopo essere passato in poche settimane dalla lista dei partenti a quella degli imprescindibili. Di Lorenzo agirà sulla destra, mentre a sinistra, in assenza di alternative, sarà Politano ad adattarsi come esterno a tutta fascia.

A centrocampo, invece, non cambierà nulla: Anguissa, Lobotka e McTominay formeranno il solito terzetto, una soluzione consolidata indipendentemente dal modulo.

Napoli in emergenza, ma con nuove soluzioni

Conte è chiamato a fare di necessità virtù, cercando di dare compattezza alla squadra e, allo stesso tempo, garantire maggiore pericolosità in avanti. La partita contro la Lazio sarà un banco di prova per il nuovo assetto, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà.