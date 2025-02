Balzaretti su Lazio-Napoli: “Sfida cruciale, possibile ritorno al 3-5-2”

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, l’ex giocatore e dirigente sportivo Federico Balzaretti ha analizzato la delicata sfida tra Lazio e Napoli, in programma sabato all’Olimpico.

“Sarà un crocevia importante, anche perché la Lazio arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. La domanda ora è se Conte tornerà al 3-5-2, considerando l’assenza di Neres. Conte è un tecnico elastico, sa adattare il modulo ai giocatori a disposizione. In passato ha cambiato schieramento per valorizzare gli esterni, ma ora, senza Kvaratskhelia e Neres, il discorso cambia. Davanti Lukaku potrebbe essere affiancato da Raspadori o Simeone in un ipotetico 3-5-2.”