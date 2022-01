Napoli, Osimhen vicino al rientro. Spunta un retroscena dalla Nigeria

Osimhen pronto al rientro in campo, l’attaccante del Napoli, ancora positivo al COVID, si allena duramente in Nigeria.

Il Napoli potrebbe ritrovare presto Victor Osimhen. L’attaccante potrebbe rientrare in campo per la gara contro il Bologna. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, l’attaccante sarebbe pronto al grande rientro:

“Victor Osimhen è ancora positivo. Questo vuol dire che prima della prossima settimana non lo si vedrà dalle parti di Napoli: non la migliore nelle notizie per Spalletti che si prepara ad affrontare un altro ciclo intensissimo di impegni.

La speranza di tutti è quella di una sua guarigione all’inizio della prossima settimana. Questo vorrebbe dire ritorno in Italia, primi allenamenti a Castel Volturno e una recondita speranza di averlo almeno a disposizione per la panchina nella trasferta di domenica prossima sul campo del Bologna. Ecco, questa sarebbe la più limpida delle possibilità all’interno della vasta gamma di opzioni che riguardano il futuro di Osimhen”.

RETROSCENA DALLA NIGERIA

“ Dalla Nigeria fanno sapere che Osimhen ce la sta mettendo tutta. Perché il suo obiettivo principale non è tanto quello di rientrare a Napoli, ma quello di rientrare a Napoli al top della condizione. Ha fatto aspettare fin troppo allenatore e compagni. Tra infortunio allo zigomo e Covid, infatti, la sua assenza è stata fin qui decisamente lunga e il suo contributo diventerà fondamentale nella volata finale di questo campionato appena una spalla più in là del giro di boa. Il Napoli è in contatto continuo con la Nigeria e la notizia della mancata convocazione di Victor per la Coppa d’Africa è già stata accolta con grande felicità, ora però ne serve una seconda per festeggiare definitivamente: Osimhen negativo al Covid.

Anche se il gol di Mertens e il pareggio di Torino contro la Juve al termine di una prestazione di grande personalità, costituiscono un importante punto di ripartenza. Ma Osimhen continua a rappresentare il punto fermo del Napoli spallettiano. Con lui in campo da titolare in serie A sono arrivate 18 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte”.