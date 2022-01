Zuliani contro il Napoli: “Juve ha dominato. Cosa altro si inventeranno?”

Claudio Zuliani parla di Juve-Napoli a Juventus Tv, il giornalista dice: “La squadra bianconera ha dominato“. Un’impressione strettamente personale quella del giornalista tifoso della Juve. Praticamente tutti gli addetti ai lavori hanno sottolineato che è il Napoli ad aver dominato il gioco, nonostante le tantissime assenze. Ma anche sulle assenze ha avuto da recriminare il buon Zuliani, che evidentemente ha fatto scuola da Allegri. Tecnico della Juventus, che ha avuto il coraggio di dire che al Napoli “mancavano solo quattro titolari“. “A quanto pare per le assenze adesso si contano anche il terzo portiere e i giocatori squalificati ha detto Zuliani a Juventus Tv.

Juve-Napoli: il commento di Zuliani

Il giornalista ha poi aggiunto che “le polemiche su Juventus-Napoli sono cominciate già due mesi fa, quando si parlava di Coppa d’Africa, poi è intervenuta l’Asl 1 e l’Asl 2, alla fine hanno giocato con tre calciatori che proprio l’Asl aveva posto in quarantena fiduciaria. Diciamolo chiaramente, a parti invertite ci sarebbe stata quantomeno una interrogazione parlamentare su quanto avvenuto“. Eppure il Napoli ha potuto legittimamente schierare quei calciatori, proprio in seguito ad un consulto con le autorità sanitarie, altrimenti non lo avrebbe fatto, avrebbe schierato i Primavera e magari avrebbe pareggiato lo stesso, vista la pochezza della squadra di Allegri. Ma questa è un’altra storia.

Eppure Zuliani sembra aver guardato un’altra partita perché dice: “La Juve ha preso gol sull’unico tiro concesso agli avversari. Bisogna dire che la squadra di Allegri ha dominato la partita, che non si è giocata l’ultimo quarto d’ora per le continue proteste dei giocatori del Napoli. Inoltre nessuno parla del rigore non concesso per fallo di Mertens“. Allo stesso tempo Zuliani non cita i giocatori della Juve che al triplice fischio circondano l’arbitro Sozza, reo di aver fischiato il termine del match allo scadere dei minuti di recupero. Così come non viene citato il fallo di mano di Bernardeschi sul gol di Chiesa ed il rigore netto su Di Lorenzo.