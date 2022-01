Allegri: “Al Napoli mancavano solo quattro titolari, noi penalizzati”

Massimiliano Allegri parla al termine di Juventus-Napoli, secondo l’allenatore bianconero le assenze degli azzurri non erano così pensati. Ai microfoni di Dazn l’allenatore della Juventus prova a minimizzare i tanti indisponibili in casa Napoli, arrivato a Torino con solo 13 giocatori di movimento della prima squadra. “Il Napoli aveva in campo praticamente la squadra tipo, gli mancavano solo quattro titolari. Va ricordato che noi abbiamo giocato all’andata con sei titolari”. Un punto di vista più che opinabile dato che al Napoli mancavano a vario titolo: Osimhen, Lozano, Koulibaly, Anguissa, Ounas, Mario Rui, Meret e Fabian Ruiz. Forse per Allegri è una questione da poco non poter pescare sulla propria panchina, o forse voleva mascherare il fatto di non essere riuscito a vincere nemmeno contro una squadra così rimaneggiata. Napoli che poteva fare il colpo grosso, se l’arbitro non ci avesse messo lo zampino.

Juve-Napoli: le parole di Allegri

Allegri continua la sua analisi della partita col Napoli e dice: “Potevamo andare noi in vantaggio, ma siamo stati bravi a reagire. Sono contento della prestazione della Juventus che ha giocato contro un’ottima squadra come il Napoli, piena di palleggiatori. Con Chiesa in campo volevamo mettere in difficoltà Ghoulam che aveva giocato poco, ma dopo il pareggio abbiamo fatto troppi lanci lunghi“.

Secondo Allegri la Juventus col Napoli ha “sbagliato troppe volte l’ultimo passaggio. Dobbiamo fare scelte migliori. I ragazzi hanno fatto una buona partita, solo che nel finale abbiamo fatto troppi lanci e lasciato il gioco solo in mano a Locatelli. Quello col Napoli ero uno scontro diretto e per ora la distanza dal quarto posto è rimasta invariata“.