Juve-Napoli: rigore su Di Lorenzo, il video che inchioda Sozza

Il Napoli pareggia con la Juventus ma l’arbitro nega un rigore a Di Lorenzo per fallo di De Ligt, l’arbitro Sozza non fischia il penalty. Termina con un pareggio la partita tra Napoli e Juventus, ma l’arbitro Sozza sbaglia tutto. Il Napoli si lamenta in particolare per due episodi: il fallo di Bernardeschi su Demme, che ha poi portato al gol di Chiesa ed il rigore non fischiato a Di Lorenzo. Anche la Juventus lamenta un mancato rigore per fallo di mano di Mertens.

Rigore Di Lorenzo: la moviola

Il Napoli invoca un calcio di rigore quando De Ligt colpisce Di Lorenzo nella propria area di rigore. Dalle immagini sembra che il difensore bianconero prenda lo scarpino del giocatore del Napoli che cade a terra. L’arbitro Sozza non prendere nemmeno in considerazione l’idea di fischiare il penalty, stessa cosa che fa anche il Var che non interviene. Eppure l’intervento di De Ligt su Di Lorenzo sembra da rigore, anche i giocatori del Napoli hanno protestato a lungo. Proteste anche in occasione del pareggio della Juventus. L’azione dei bianconeri parte da un fallo nettissimo di Bernardeschi su Demme. L’attaccante biaonconero colpisce il centrocampi del Napoli in modo falloso, anche in questo caso arbitro e Var restano in silenzio.