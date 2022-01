Pareggio Juve: fallo netto di Bernardeschi su Demme – VIDEO

La Juve ha segnato il gol del pareggio col Napoli grazie a Chiesa, ma in precedenza c’era un fallo di Bernardeschi su Demme. Un fallo netto quello dell’attaccante bianconero che si disinteressa completamente del pallone e scaraventa a terra il centrocampista del Napoli che era in possesso della sfera. Beranrdeschi entra su Demme alzando la gamba, poi lo spinge e lo fa cadere a terra. Un fallo netto che chiunque avrebbe visto, ma che l’arbitro Sozza e la sala Var decidono di non fischiare.

Fallo Bernardeschi su Demme

Dalla moviola si può vedere come Bernardeschi non colpisca mai la palla. A quel punto la Juventus si impossessa del pallone con un fallo e corre verso l’area di rigore avversaria. Poi sul tiro di Chiesa, con deviazione di Lobotka, i bianconeri riescono a trovare il gol del pareggia. A guardare le immagini sembra veramente netto il fallo di Bernardeschi su Demme, ma l’azione non è stata fermata. Anche i tifosi della Juventus protestano per un rigore non concesso. Fallo di mano di Mertens in area di rigore. Nessuno però, sembra vedere che Morata trattiene il braccio del belga. Proprio quel braccio che entra in contatto con il pallone all’interno dell’area di rigore del Napoli.