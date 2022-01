De Laurentiis: “Napoli tante assenze, ma dimostra di essere squadra da battere”

Aurelio De Laurentiis interviene al termine di Juventus-Napoli: “Il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere“. Il presidente del Napoli ha voluto fare un plauso ai suoi calciatori, che sono scesi in campo all’Allianz Stadium nonostante le tantissime assenze. Anche Spalletti era assente causa Covid 19, così Domenichini ha dovuto schierare una formazione con soli 13 giocatori di movimento che facevano parte della prima squadra, il resto erano giocatori della Primavera. Una situazione sicuramente complicata, a cui il Napoli ha saputo sopperire con la voglia ed il carattere giusto.

Juve-Napoli: il commento di De Laurentiis

“Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi. Con tutte le assenze che ha avuto, il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere!” questo il tweet di De Laurentiis dopo Juve-Napoli. Sicuramente un messaggio importante da parte del presidente azzurro che ha riconosciuto il grande sforzo fatto dalla squadra. Il Napoli resta in silenzio a fine gara, per non contravvenire alle prescrizioni.

Gli azzurri potevano anche vincere la partita con la Juve, ma è mancata la concentrazione sotto porta. Più di una recriminazione c’è anche per l’operato dell’arbitro Sozza. Il direttore di gara non vede il fallo di Bernardeschi su Demme, che dà il via all’azione del gol del pareggio di Chiesa. Poi sempre l’arbitro, col Var, non vedono un rigore su Di Lorenzo per fallo di De Ligt. Eppure in entrambi i casi le immagini sembrano inchiodare l’arbitro Sozza.

Resta la buona prova degli azzurri che ora dovranno giocare domenica con la Fiorentina, in una situazione davvero complicata. Il focolaio Covid 19 è ancora in corso e quindi non si può sapere se ci saranno ulteriori positivi all’interno del gruppo azzurro.