Dazn – Marelli: “Juve, manca un rigore col Napoli. Fallo di Mertens”

Episodio da rigore in Juve-Napoli con un fallo di mano di Mertens in area di rigore, non rilevato dall’arbitro Sozza. Luca Marelli ex arbitro e alla moviola di Dazn ha messo in evidenza l’episodio a fine del primo tempo. L’ex direttore di gara non ha alcun dubbio: “Mertens colpisce la mano con un braccio, aumenta il volume del corpo di tanto e quindi andava fischiato un rigore per la Juventus. L’episodio è scappato a tutti”.

L’episodio da rigore in Juve-Napoli con fallo di Mertens non è stato preso in considerazione dall’arbitro, ma nemmeno dalla cabina Var. Secondo Marelli, però, il tocco del belga, che viene trattenuto da Morata per il braccio, lo stesso che a contatto col pallone, il calcio di rigore è netto. Mertens ha poi segnato il gol del vantaggio del Napoli con la Juve.