Napoli, Osimhen raddoppia grazie a Natan: esulta De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis esulta in tribuna per la rete del 2-0 del Napoli sul Braga grazie al tandem Natan-Osimhen, il nigeriano non sbaglia e ipoteca gli ottavi di Champions.

Il Napoli trova il 2-0 contro il Braga in Champions League: decisiva la rete di Victor Osimhen al 33′, ben servito dal difensore Natan dopo una bella progressione sulla fascia sinistra. L’attaccante nigeriano, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano, festeggia nel migliore dei modi depositando in rete.

In tribuna esulta il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, soddisfatto per il doppio vantaggio che avvicina notevolmente il Napoli alla qualificazione agli ottavi di finale, con annessi ricavi da circa 12 milioni di euro in caso di passaggio del turno.

La squadra di Mazzarri sta legittimando il 2-0, frutto anche di episodi fortunati come l’autogol di Saatci in apertura. Prestazione fin qui poco convincente sul piano del gioco, ma fondamentale è il risultato che premia il cinismo degli azzurri. Ora l’obiettivo è conservare i due gol di vantaggio nella ripresa per chiudere definitivamente i conti per il primo posto nel girone.