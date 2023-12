Napoli-Braga, Osimhen conquistato dall’affetto dei bambini

Prima di Napoli-Braga di Champions League, l’attaccante Osimhen è stato letteralmente assalito dall’affetto dei bambini al Maradona.

Scene di grande tenerezza prima di Napoli-Braga, match valido per la 6a giornata della fase a gironi di Champions League. L’attaccante azzurro Victor Osimhen è stato letteralmente assalito dall’affetto dei giovanissimi tifosi accorsi al Maradona per sostenere i propri beniamini.

Una marea di bambini ha circondato con entusiasmo il centravanti nigeriano, il quale ha ricambiato coccolandoli e dispensando sorrisi, abbracci e “cinque” per tutti. Immagini che testimoniano ancora una volta il grande attaccamento della piazza partenopea nei confronti di Osimhen, idolo indiscusso dei sostenitori azzurri.

L’ex Lille ha conquistato il Napoli a suon di gol. E chissà che l’affetto dei piccoli fan non possa dare ad Osimhen quella spinta emotiva in più per fare la differenza anche contro il Braga.