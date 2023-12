Alvino contro Marocchi: “Ruffiano, non si scomoda Maradona per esaltare la Juve”

Polemiche per dichiarazioni Marocchi che evoca Maradona per elogiare difesa Juve. Replica dura Alvino: “Come diceva Totò, signori si nasce”.

Polemiche innescate dalle dichiarazioni di Giancarlo Marocchi, che ha tirato in ballo Diego Armando Maradona per esaltare la fase difensiva della Juventus. Immediata e dura la replica del giornalista napoletano Carlo Alvino.

Commentando la vittoria bianconera sul Napoli, Marocchi ha affermato: “Anche se riporti in vita Maradona, fai fatica a passare dietro con questa Juve”. Un commento quantomeno esagerato, che ha scatenato l’ira di Alvino.

“Il mio post è dedicato a Marocchi. Il grande Totò diceva che signori si nasce… Ma anche ruffiani. Bisognerebbe ricordargli che quella granitica difesa ha preso una clamorosa ripartenza da Kvaratskhelia. E con Maradona al posto del georgiano forse non avremmo perso” l’affondo del giornalista napoletano.

Polemiche sterili, ma è indubbio che tirare in ballo il più grande di tutti per un elogio alla Juventus è apparso a molti una caduta di stile. Ci sono modi e modi di esprimersi: quello scelto da Marocchi non è stato il più opportuno.