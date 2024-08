SKY – Napoli: offerta ufficiale per Lukaku. Attesa la risposta del Chelsea

Il Napoli fa sul serio per Lukaku: offerta di 30 milioni al Chelsea. Secondo Gianluca Di Marzio De Laurentiis procede senza la cessione di Osimhen.

Il Napoli rompe gli indugi e fa la sua mossa per Romelu Lukaku. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, gli azzurri hanno presentato un’offerta ufficiale al Chelsea per il centravanti belga, aprendo uno scenario clamoroso sul mercato.

Offerta ufficiale del Napoli per Lukaku

Di Marzio svela i dettagli dell’offerta napoletana: “Il Napoli vuole Romelu Lukaku ed è pronto a prenderlo anche prima di aver venduto Osimhen. Per questo gli azzurri hanno fatto un’offerta formale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese”.

Il Chelsea tentenna. Neres piano B

Nonostante l’offerta del Napoli, la trattativa non si preannuncia semplice. Di Marzio sottolinea: “Il Chelsea valuta l’attaccante belga 43 milioni di euro e difficilmente accetterà una proposta di questo tipo.Per il Napoli non resta che aspettare. In caso di risposta negativa gli azzurri potrebbero dirottare la stessa cifra su un’altra operazione come David Neres, per poi valutare più avanti cosa fare per l’attacco”.

De Laurentiis scatenato: Lukaku prima di Osimhen?

La mossa più sorprendente riguarda la tempistica dell’operazione. Il Napoli sembra intenzionato a procedere per Lukaku anche senza la cessione di Osimhen, in una strategia di mercato che potrebbe rivoluzionare l’attacco azzurro.

De Laurentiis dimostra di voler accontentare a tutti i costi Conte. Ora la palla passa al Chelsea. La risposta del club inglese potrebbe arrivare a breve, determinando il futuro non solo di Lukaku, ma anche gli equilibri del mercato del Napoli. I tifosi azzurri trattengono il fiato, in attesa di quello che potrebbe essere il colpo dell’estate.