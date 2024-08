Fedele: “Sostituire Osimhen con Lukaku ridurrebbe il potenziale del Napoli del 50%”

L’ex dirigente sportivo avverte: “Il Napoli deve fare l’impossibile per trattenere Osimhen. Conte sarebbe felice se restasse.”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e noto procuratore, ha scatenato un acceso dibattito sul futuro del Napoli e sulla possibile partenza di Victor Osimhen. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fedele ha espresso preoccupazioni significative riguardo alle attuali strategie del club partenopeo e ha offerto un giudizio netto sulla questione dell’attaccante nigeriano.

Secondo Fedele, il Napoli ha finora fatto dei buoni acquisti, citando in particolare l’arrivo del difensore Alessandro Buongiorno. Tuttavia, l’ex dirigente avverte che la squadra ha ancora bisogno di rinforzi significativi, soprattutto in attacco. “Il Napoli ha fatto buoni acquisti finora, ma ora serve un altro attaccante e altre cinque aggiustamenti per completare la rosa,” ha dichiarato Fedele. “Nel frattempo, è necessario anche sfoltire la rosa, considerando che si gioca con quattordici o quindici giocatori tra titolari e riserve.”

Fedele ha messo in luce la sua preoccupazione principale: la potenziale partenza di Victor Osimhen. “Esiste la possibilità di vedere Osimhen al Napoli con Lukaku, perché il tempo stringe? No. Io farei l’impossibile per trattenere il nigeriano, viste le difficoltà nelle trattative con PSG e Chelsea. Con Lukaku al posto di Osimhen, il Napoli diminuisce il suo potenziale del 50%. Conte contento, se Victor non partisse? Sarebbe felicissimo. Da ragazzino ero innamorato di una ragazzina, non l’ho mai dimenticata. L’ho rivista dopo 30 anni: non era più la stessa. Osimhen è devastante: lo volete capire?”.