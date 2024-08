Hellas Verona-Napoli, Alvino svela: “Simeone o Raspadori? Ecco chi sarà il centravanti azzurro”

Con il campionato alle porte, il giornalista anticipa le scelte di Conte per il ruolo di centravanti in Verona-Napoli.

Il Napoli si avvicina alla sua prima sfida di campionato dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Modena in Coppa Italia. I partenopei, decisi a riscattare l’ultima stagione deludente, affronteranno il Verona in una partita cruciale per avviare al meglio la nuova annata. Ma chi sarà il centravanti titolare degli azzurri? Le incertezze riguardano soprattutto il ruolo di attaccante centrale, e il giornalista Carlo Alvino ha fornito alcune indicazioni interessanti.

Durante la sfida contro il Modena, Giacomo Raspadori ha faticato nel ruolo di centravanti, mostrando limiti evidenti nella sua prestazione. D’altra parte, Cheddira sembra non essere una scelta considerata dall’allenatore Antonio Conte. Giovanni Simeone, entrato nella seconda metà della partita di Coppa Italia, è l’altro candidato a ricoprire il ruolo di attaccante centrale, ma sembra essere ancora in seconda posizione nelle preferenze del tecnico.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha condiviso la sua opinione sui microfoni di Kiss Kiss: “Ho la sensazione che Antonio Conte possa continuare a puntare su Giacomo Raspadori come centravanti titolare. Giovanni Simeone resta una valida alternativa, ma attualmente il Cholito è dietro l’italiano nelle gerarchie del mister.”

Per i tifosi del Napoli, è altamente improbabile che ci siano cambiamenti significativi sul mercato, come l’ingaggio di Lukaku, prima della partita contro il Verona, prevista per domenica sera. Pertanto, è probabile che Conte confermi Raspadori come punta centrale, con Simeone pronto a subentrare se necessario.