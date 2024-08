Da Londra: Il Chelsea offre Lukaku più 2 giocatori per Osimhen

Il Chelsea offre Lukaku più 60 milioni per Osimhen. Secondo TeamTalk i blues nell’affare vorrebbero inserie anche due calciatori.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il mercato del Napoli si infiamma. Il Chelsea è pronto a mettere sul piatto una mega offerta per Victor Osimhen.

Chelsea all’assalto: i dettagli della maxi offerta per Osimhen

Secondo TeamTalk, i Blues non si sono arresi dopo il mancato arrivo di Omorodion e ora puntano dritti al bomber nigeriano. “Il Chelsea vuole Osimhen a tutti i costi”, rivela la fonte inglese. E l’offerta? Da far girare la testa: 60 milioni cash più il cartellino di Romelu Lukaku.

Ma non è finita qui. Per addolcire la pillola e convincere De Laurentiis, i londinesi sono pronti a inserire nell’affare anche un altro big. “Kepa, Chalobah o Casadei: uno dei tre nell’operazione“, spiega TeamTalk. Insomma, un’offerta monstre per sbloccare la trattativa.

Il Napoli, che finora ha resistito forte della clausola da 130 milioni, ora vacilla. L’idea di avere Lukaku più un altro rinforzo di livello stuzzica Conte. E quei 60 milioni farebbero comodo per altri colpi.

La palla passa a De Laurentiis. Cedere il gioiello Osimhen non sarà facile, ma l’offerta del Chelsea potrebbe essere troppo ghiotta per dire no. I tifosi sono divisi: chi non vuole privarsi del nigeriano, chi sogna già Lukaku in azzurro.

Una cosa è certa: i prossimi giorni saranno di fuoco. Il Napoli è al bivio, tra la voglia di trattenere Osimhen e la tentazione di dire sì a un’offerta che potrebbe cambiare il volto della squadra. Il mercato entra nel vivo, e questa potrebbe essere la bomba dell’estate. Restate connessi, ne vedremo delle belle.