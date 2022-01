Napoli: nuovi contagi da Covid 19, c’è anche Mario Rui

Il Napoli fa sapere che ci sono altri contagi da Covid 19 all’interno del gruppo dopo il normale giro di tamponi sui tesserati. Con un comunicazione ufficiale il Napoli fa sapere: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere“. Attualmente il Napoli tra i positivi conta Elmas, Lozano, Osimhen e Malcuit. Il report dei contagi odierni non porta ulteriori problemi di formazione per Spalletti che ha la squadra decimata, visto anche il forfait di Fabian Ruiz. Mario Rui, infatti, è squalificato e non avrebbe comunque giocato con la Juventus ma a questo punto non si sa quando potrà rientrare in campo.

I contagi di oggi in casa Napoli fanno comunque preoccupare Spalletti in vista della sfida con la Juve. Il tecnico deve sperare che non ci siano altre contagi prima della sfida con i bianconeri che ci sarà il 6 gennaio 2022.