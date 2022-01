Sky – Fabian Ruiz salta la sfida con la Juve, le sue condizioni

Fabian Ruiz non gioca la sfida Juve-Napoli, il centrocampista di Spalletti ha ancora problemi fisici e salta il match del 6 gennaio. Continua a piovere sul bagno per il Napoli che non potrà avere nemmeno Fabian Ruiz per la sfida con la Juventus che si gioca all’Allianz Arena. Il centrocampista aveva saltato anche le ultime sfide del 2022 a causa di un problema muscolare, poi durante la pausa natalizia è stato contagiato dal Covid 19 ma dopo essere ritornato negativo si sperava di poterlo recuperare.

Come sta Fabian Ruiz

Le ultime notizie di Sky sulle condizioni fisiche di Fabian Ruiz escludono il calciatore dalla sfida Juve-Napoli. Il centrocampista spagnolo continua ad avere fastidi muscolari dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori anche prima della pausa natalizia. Fabian Ruiz uscì dal campo dalla partita con il Sassuolo per un problema muscolare alla coscia destra. A questo punto per Spalletti è sempre più complicato fare la formazione. Il tecnico ha gli uomini contati in ogni zona del campo, dato che Ounas, Koulilbay e Anguissa son out per la Coppa d’Africa. Inoltre Osimhen, Elmas e Lozano sono positivi al Covid 19, così come Malcuit che è in isolamento. Mario Rui, invece è squalificato ed a questo punto potrebbe giocare Ghoulam titolare con la Juve.

Da capire anche la vicenda Insigne che ha accettato l’offerta del Toronto. La presenza del capitano del Napoli sarebbe fondamentale viste le assenze, ma Spalletti dovrà valutare se è in condizioni fisiche e psicologiche per entrare in campo dal primo minuto con la Juve.