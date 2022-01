Salernitana interviene l’ASL, partita verso il rinvio. Rischio anche su Juve-Napoli

l’ASL di Salerno blocca la sfida della Salernitana col Venezia a causa dei tanti casi Covid 19. Il club granata attualmente ha sei casi Covid e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. A questo punto Salernitana-Venezia è a rischio rinvio, oppure il match potrebbe essere perso a tavolino dai campani. I granata hanno già saltato, sempre causa Covid 19, la partita con l’Udinese prima della pausa natalizia. Sulla vicenda si dovrà esprimere la Lega Calcio.

Caos Covid in Serie A

Il problema dei contagi nelle squadre di Serie A si sta abbattendo come un ciclone. Nel Verona ci sono ben 10 contagiati mentre nell’Udinese c’è un focolaio Covid di 9 persone. Anche nel Napoli si contano tanti contagi: Osimhen, Elmas, Lozano e Malcuit, mentre l’ultimo in ordine di tempo è Mario Rui insieme ad altri membri dello staff. Anche nella Juventus ci sono 3 calciatori positivi. Fino ad ora la Lega non ha preso in considerazione l’idea di poter fare slittare il turno di campionato del 6 gennaio. Eppure è una possibilità da non escludere visti i tanti casi che ci sono in queste ore.