Napoli, Nuno Tavarez è uno dei desideri di mercato di Cristiano Giuntoli. Il terzino del Benfica, giovane e di grande prospettiva, potrebbe rappresentare un investimento in stile Osimhen. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, Giuntoli sarebbe al lavoro con il club lusitano per assicurare a Spalletti il primo rinforzo sulla corsia mancina.

IL NAPOLI PUNTA SU NUNO TAVARES

“Nuno Tavarez, è giovane e grande prospettiva. I margini di crescita sono assicurati e la miscela delle caratteristiche ingolosisce molto Aurelio De Laurentiis. Il Napoli potrebbe prendere subito un tassello da inserire negli schemi di Spalletti. Nuno Tavares piace e non poco: si è messo in mostra agli europei under 21 con il Portogallo e sembra già pronto a lasciare il Benfica.

Il Napoli, per Nuno Tavares ha offerto prima 10 milioni, poi è arrivato a 12 mettendo sul piatto pure il cartellino di Mario Rui. Il Benfica vorrebbe 15 milioni cash e non Mario Rui come parziale contropartita”.

Il Benfica deve vendere Nuno Tavares, ha in mano il sostituto grazie a Jorge Mendes

MARIO RUI SUL MERCATO

Il quotidiano aggiunge: “Mario Rui non è più così sicuro di restare, nonostante il contratto rinnovato la scorsa estate. Ha estimatori pure in Turchia (Fenerbahce e Trazbonspor) e se dovesse arrivare una proposta, il Napoli la ascolterebbe. A quel punto la fascia sinistra potrebbe cambiare totalmente anche con un secondo acquisto. Ma al momento si pensa a Nuno Tavares. Il Napoli potrebbe dare il via libera all’investimento per ritrovarsi un talento pronto ad esplodere. Ha forza fisica, accelerazione e una buona propensione offensiva. Deve migliorare in copertura, ma ha 21 anni e un allenatore come Spalletti può completarlo sotto tutti i punti di vista. Il Napoli monitora la situazione e valuta se affondare il colpo a prescindere dalle cessioni di Fabian e Koulibaly, al momento ferme al palo”.