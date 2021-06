Napoli, Emerson Palmieri si allontana. Il terzino sinistro del Chelsea è il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferisce il quotidiano la Repubblica, Emerson Palmieri e il Napoli sono sempre più distanti.

“Spalletti ha chiesto un rinforzo sulla corsia mancina. In organico, al momento, c’è solo Mario Rui perché Ghoulam sta ancora recuperando dall’infortunio al legamento crociato. Emerson Palmieri è la soluzione di alto livello, ma i costi dell’operazione sono elevati. Il Chelsea non prende in considerazione adesso la formula del prestito, come accaduto lo scorso anno con Bakayoko. Se ne riparlerà più avanti”.

Giuntoli ha perenta l’alternativa, si tratta di Nuno Tavarez. L’esterno piace molto al Napoli, il Benfica chiede 15 milioni cash senza contropartite.