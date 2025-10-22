Napoli, Noa Lang: «Ho parlato solo una volta con Conte, devo accettare la situazione così com’è»
Non è stato l’inizio che Noa Lang immaginava con la maglia del Napoli. Arrivato in estate dal PSV con grandi aspettative, l’attaccante olandese non è ancora riuscito a imporsi in Serie A, complice il poco spazio concesso da Antonio Conte in questo avvio di stagione.
Intervistato da Voetbal International dopo la sconfitta per 6-2 proprio contro la sua ex squadra, Lang ha parlato apertamente del suo momento difficile e del rapporto con l’allenatore: «Non ci parlo molto spesso. Ci ho parlato solo una volta».
Il classe ’99, legato al club azzurro da un contratto fino al 2030, ha ammesso di non vivere serenamente la situazione ma di volerla affrontare con professionalità: «Ogni calciatore vuole giocare, non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla, ho firmato un contratto fino al 2030 e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta».
Parole che lasciano trapelare un certo malumore, ma anche la consapevolezza che servirà pazienza per conquistarsi spazio e fiducia nel Napoli di Conte, ancora alla ricerca di equilibrio dopo un avvio di stagione complicato.