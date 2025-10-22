22 Ottobre 2025

ICTUS CEREBRALE: il compagno storico di Cannavaro ricoverato d'urgenza | È tra la vita e la morte

ICTUS CEREBRALE: il compagno storico di Cannavaro ricoverato d’urgenza | È tra la vita e la morte

Un ex compagno di squadra molto vicino a Fabio Cannavaro è stato colpito da un ictus cerebrale. Le condizioni attuali.

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio e i tifosi: il compagno storico di Fabio Cannavaro è stato colpito da un ictus cerebrale improvviso. L’ex calciatore, noto per aver condiviso con Cannavaro anni di gloria, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le sue condizioni restano critiche.

Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla famiglia, l’ex atleta si troverebbe in una situazione tutt’altro che semplice, costantemente monitorato dai medici. L’ictus ha colpito in maniera grave. I dottori mantengono la massima riservatezza, ma non nascondono la preoccupazione.

Tra Cannavaro e l’ex compagno di squadra esiste un legame profondo, costruito in anni di battaglie sul campo e consolidato anche fuori dal rettangolo di gioco. La loro amicizia, simbolo di rispetto e fratellanza sportiva, rende questo momento ancora più doloroso per l’ex capitano della Nazionale.

Sui social, il mondo del calcio ha reagito con un’ondata di messaggi di affetto e solidarietà. Ex compagni di squadra, tifosi e colleghi hanno espresso vicinanza alla famiglia e al diretto interessato, ricordando i momenti di gloria condivisi. Molti hanno sottolineato la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Un momento delicato

Un episodio del tutto inaspettato insomma, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sconvolto chiunque. Bisognerà capire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane. 

Mentre il silenzio cala intorno alla stanza d’ospedale, amici e familiari attendono con ansia un segno di miglioramento. La speranza resta viva e ci si aspetta una reazione dallo stesso ex giocatore abituato a combattere sui terreni di gioco di tutto il mondo.

Le condizioni

In particolare l’ex calciatore olandese Royston Drenthe, noto per aver vestito la maglia del Real Madrid e per aver giocato come esterno sinistro, è stato colpito da un ictus cerebrale all’età di 38 anni. La notizia, arrivata dall’Olanda, ha destato grande preoccupazione nel mondo del calcio. Attualmente, l’ex compagno di Cannavaro, si trova ricoverato al pronto soccorso, dove sta ricevendo le cure necessarie dopo il grave malore.

Dopo il ritiro avvenuto nel novembre 2023, Drenthe si era unito alla squadra amatoriale FC de Rebellen, che ha diffuso il comunicato ufficiale sulla sua condizione. Il club ha assicurato che l’ex giocatore è “in buone mani e seguito da medici competenti”. La famiglia ha chiesto rispetto e privacy.

